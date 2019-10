11 out 2019

EFE Bogotá 11 out 2019

Milhares de estudantes de universidades públicas e privadas da Colômbia foram às ruas das principais cidades do país para protestar contra a corrupção na educação e pedir que o governo cumpra os acordos assinados no ano passado.

Segundo os estudantes, o governo não cumpriu uma série de acordos firmados no ano passado, como a ampliar para 4,5 trilhões de pesos colombianos (US$ 1,3 bilhão) os investimentos nas instituições de ensino superior do país e combater a corrupção na educação, especialmente em universidades de Bogotá.