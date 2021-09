Mais de 8 mil imigrantes ilegais, a maioria de nacionalidade haitiana, estão sendo mantidos por autoridades dos Estados Unidos em um acampamento improvisado no sul do estado do Texas, após cruzarem em massa a fronteira pelo lado do México.

Os imigrantes têm entrado nos Estados Unidos desde terça-feira através da região de Del Rio (Texas) e sobrecarregaram as autoridades de imigração americanas, que improvisaram o acampamento sob a ponte internacional que liga essa cidade a Ciudad Acuña, no lado mexicano, enquanto eles esperam para que sejam processados os pedidos de asilo.