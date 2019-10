9 out 2019

EFE Quito 9 out 2019

Milhares de indígenas iniciaram nesta quarta-feira uma marcha em Quito, capital do Equador, em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis, como parte de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), entre outras reivindicações.

Os manifestantes chegaram de diferentes partes do país e ganharam apoio de representantes de sindicatos e outros movimentos sociais, que realizarão outro ato na cidade hoje. A Avenida 10 de Agosto, que leva ao Centro Histórico de Quito e foi palco de confrontos violentos na semana passada, foi tomada.