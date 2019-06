Centenas de milhares de pessoas continuam nesta quarta-feira nas ruas de Hong Kong para protestar contra a controversa lei de extradição, cuja segunda leitura, marcada para hoje, foi adiada até novo aviso diante das mobilizações de rejeição.

Nos arredores da sede do Conselho Legislativo, apesar da blindagem policial, seguem concentrados milhares de manifestantes, a maioria jovens, cantando palavras de ordem contra o governo de Hong Kong e usando máscaras para não serem reconhecidos e se proteger do gás pimenta lançado pela polícia, um método que foi usado em distúrbios isolados no último domingo.