Milhares de pessoas protestaram nesta terça-feira na Faixa de Gaza contra o chamado "Acordo do Século", antes de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentar o conteúdo deste plano de paz com Israel, que já vinha sendo rechaçado pelos palestinos.

Líderes de todas as facções palestinas e manifestantes percorreram as ruas da Cidade de Gaza e queimaram bandeiras israelenses e dos EUA, além de um boneco de Trump.

Já na barreira divisória entre Israel e o território de Gaza houve confrontos isolados entre manifestantes e soldados israelenses perto de postos militares na Cisjordânia ocupada.

Amanhã, a Faixa de Gaza, governada de fato pelo movimento islamita Hamas e que está sob bloqueio israelense desde 2007, será palco de novas manifestações contra o acordo, convocadas pelos mesmos grupos que organizaram as de hoje.

Israel está em alerta diante da possibilidade de protestos, e o Exército do país aumentou nesta terça a presença no Vale do Jordão, uma região de fronteira com a Jordânia. EFE

