Dezenas de milhares de pessoas formam nesta quarta-feira uma fila na margem sul do rio Tâmisa, no centro de Londres, aguardando para acompanhar a partir das 17h locais (13h de Brasília) e até a próxima segunda-feira o funeral da rainha Elizabeth II, que acontecerá no Parlamento britânico.

O rei Charles III e os filhos dele, William - herdeiro do trono - e Harry, caminharão atrás do carro funerário que levará o caixão da soberana durante a procissão iniciada às 14h22 (10h22 de Brasília), que irá do Palácio de Buckingham até a sede do Parlamento.