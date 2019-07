Milhares de pessoas desafiaram uma proibição da polícia e voltaram a ruas de Hong Kong para mais um capítulo da onda de protestos que vêm realizando contra uma controversa proposta de lei de extradição e outros temas envolvendo democracia e direitos humanos.

O protesto convocado para este sábado e que acontece no distrito de Yuen Long - onde no último domingo 45 manifestantes foram espancados por homens que estavam com barras de metal - tinha sido proibido pelas autoridades.