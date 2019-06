Milhares de pessoas se reuniram nesta sexta-feira no popular conjunto megalítico de Stonehenge, no sudoeste da Inglaterra, para dar as boas-vindas ao verão e contemplar o primeiro amanhecer depois do solstício.

Kate Logan, diretora da organização English Heritage (Patrimônio Inglês) de Stonehenge - organismo que administra as ruínas -, afirmou hoje à imprensa local que se trata "de um dos eventos mais destacados do ano" nessa popular área.