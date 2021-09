Milhares de pessoas foram as ruas nesta terça-feira no Afeganistão depois de terem recebido um ultimato por parte dos talibãs para deixar as casas em que vivem em um bairro pobre da cidade de Kandahar.

A localidade é habitada por cerca de 2 mil famílias, sobretudo, comandadas por viúvas de combatentes na guerra ocorrida no país nos últimos 20 anos, e o grupo fundamentalista visa reocupar os imóveis com seus integrantes.