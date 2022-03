Milhares de refugiados ucranianos, a maioria mulheres, crianças e idosos, estão chegando à Itália através da fronteira do país com a Eslovênia, segundo informaram nesta terça-feira a Unicef e a ONG Save the Children.

Nos últimos quatro dias, as organizações atenderam 1,6 mil pessoas que cruzaram a fronteira do território italiano, na cidade de Triste, no nordeste, segundo informa comunicado conjunto das duas organizações.