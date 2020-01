As Forças de Mobilização Popular (PMF, na sigla em inglês), milícia iraquiana majoritariamente xiita, revelou nesta sexta-feira que foram mortas oito pessoas no ataque dos EUA em Bagdá, no Iraque, entre eles, Qasem Soleimani, comandante da Força Quds, unidade especial dos Guardiões da Revolução Islâmica.

Outra vítima já divulgada anteriormente é Abu Mahdi al-Muhandis, vice-presidente das FMP.

Na nota das Forças de Mobilização Popular, é garantido que também morreu o genro de Soleimani, além de alguns outros membros do grupo.

Segundo a milícia xiita, a operação americana foi realizada por drones, pouco depois de meia-noite local (18h de Brasília). O comandante iraniano havia chegado a capital do Iraque proveniente de Damasco, na Síria, por meio de um avião.

As FMP apontaram que o bombardeio aconteceu quando o comboio em que Soleimani viajava estava deixando o aeroporto internacional de Bagdá, acompanhado de Al-Muhandis, que havia recebido o líder militar iraniano.

As Forças de Mobilização Popular afirmaram ainda que suspeitam de que as forças americanas receberam um vazamento de informação de alguém no Iraque, sobre a posição dos alvos, embora não tenham sido divulgados sobre a identidade dessa fonte.

A milícia xiita ainda divulgou que o funeral das vítimas acontecerá neste sábado.

Nesta madrugada, as FMP confirmaram a morte de Soleimani e Al-Muhandis, em ataque aconteceu três dias depois que seguidores do grupo invadiram a Embaixada americana em Bagdá, como resposta a um ataque americano contra quartéis no oeste do Iraque, realizado dia 29.

Segundo a Frente, 25 pessoas morreram na ação do penúltimo dia de 2019 e mais de 50 pessoas ficaram feridas, pelo lançamento de foguetes e outros projéteis, que, por sua vez, foram resposta a morte de um terceirizado americano.