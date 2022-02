Centenas de simpatizantes do chavismo saíram às ruas de Caracas nesta sexta-feira, apesar do pico de contágios da variante ômicron do coronavírus na Venezuela, para comemorar os 30 anos do fracassado golpe de Estado liderado pelo então tenente-coronel do Exército Hugo Chávez.

"Aqui estou eu, comemorando o 30º aniversário do início desta revolução liderada pelo nosso eterno comandante, Hugo Chávez, com uma geração de ouro na qual muitos dos que estão nesta luta contínua contra o império ianque participaram", disse Mireya Bella, 64 anos, que vive em Valles del Tuy, no subúrbio de Caracas.