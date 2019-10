A Promotoria Nacional do Chile informou nesta terça-feira que um militar foi preso como suspeito de ter matado um manifestante no domingo, no norte do país, em um dos protestos contra o governo de Sebastián Piñera.

Em comunicado, o órgão informou que o manifestante faz parte da lista de 15 vítimas registradas nos protestos até o momento. Cinco delas foram mortas por agentes do Estado.