O primeiro-ministro do Sudão deposto Abdalla Hamdok voltou para casa junto à esposa nesta terça-feira, liberado sem restrições um dia após a sua equipe denunciar que o governante havia sido detido durante o golpe de Estado militar, informou uma fonte militar à Agência Efe.

"Hamdok voltou com a esposa à sua residência no subúrbio de Kafouri, em Cartum do Norte, e não tem nenhuma restrição de movimento nem de comunicação", afirmou à Efe uma fonte do gabinete do comandante em chefe do Exército, Abdelfatah al Burhan, que pediu anonimato. EFE