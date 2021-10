As Forças Armadas do Equador realizam desde a manhã desta quinta-feira uma operação para apreender armas na Penitenciária do Litoral, em Guayaquil, onde 116 detentos morreram na última terça-feira em um brutal confronto entre organizações criminosas.

O anúncio foi feito pelo governador da província de Guayas, Pablo Arosemena. Em redes sociais, ele disse que a operação é conjunta com a Polícia e acontece "no âmbito do estado de exceção decretado para continuar restaurando a ordem", referindo-se à medida tomada pelo presidente do país, Guillermo Lasso.