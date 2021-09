A agora depressão tropical Mindy provocou fortes chuvas nesta quinta-feira no sudeste da Georgia e na costa da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, enquanto o furacão Larry segue avançando sobre o Atlântico com direção à província de Newfoundland, no Canadá.

Ontem à noite (pela hora local), Mindy tocou a terra na Flórida, mais precisamente em St. Vincent Island, localizada no Golfo do México, e avançou sobre Panhandle, como é conhecido um dos extremos territoriais do estado americano.