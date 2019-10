27 out 2019

EFE Moscou 27 out 2019

O Ministério da Defesa da Rússia colocou em dúvida neste domingo a morte do líder do grupo jihadista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, anunciada neste domingo pelos Estados Unidos e confirmadas pelo governo do Iraque e a aliança Forças da Síria Democrática (FSD).

"O aumento do número de países que, supostamente, tomaram parte na 'operação', com todos dando detalhes contraditórios, suscitam perguntas e profundas dúvidas de que tenha sido real e, mais ainda, se houve sucesso", afirmou o general Igor Konashenkov, porta-voz da pasta.