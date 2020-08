A direção regional da Sibéria do Ministério do Interior da Rússia confirmou nesta quinta-feira ter iniciado no último dia 20 uma investigação prévia sobre o suposto envenenamento de Alexei Navalny, uma das principais lideranças da oposição ao presidente do país, Vladimir Putin.

"Foram requisitados mais de 100 objetivos que possam servir como provas. Foram analisados os dados de câmeras de vigilância. O departamento de criminalística faz mais de 20 averigações", aponta a entidade, indicando que a atuação é, inclusive, nas áreas de medicina legal, biologia e físico-química.