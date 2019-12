O Ministério Público da Bolívia expediu nesta quarta-feira um mandado de prisão contra o ex-presidente Evo Morales, a quem o governo interino de Jeanine Áñez acusa de crimes de insurreição e terrorismo.

O ministro interino do Governo, Arturo Murillo, compartilhou no Twitter uma imagem do documento com a ordem para que Evo, refugiado na Argentina, seja detido e levado à Procuradoria Especial Anticorrupção para "prestar depoimento".