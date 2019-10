9 out 2019

EFE Quito 9 out 2019

O presidente do Equador, Lenín Moreno, viajará para Quito, onde, nesta quarta-feira, milhares de indígenas e trabalhadores lideram uma marcha contra a eliminação dos subsídios aos combustíveis, para atender as exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Essa informação foi confirmada pela ministra de Governo, María Paula Romo, em entrevista coletiva em Guayaquil, para aonde a sede do governo foi transferida na última segunda-feira, por ordem do presidente como medida de precaução.