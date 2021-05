A ministra da Saúde da Argentina, Carla Vizzotti, está em Cuba para obter informações sobre o progresso das candidatas à vacina contra o coronavírus Abdala e Soberana 02 e tratar de uma potencial colaboração bilateral na produção dos imunizantes.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmou nesta sexta-feira no Twitter a visita da delegação argentina, que esteve ontem no Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia (CIGB) e no grupo estatal de empresas da indústria biofarmacêutica, BioCubaFarma.