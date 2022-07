A ministra do Interior e Segurança Pública do Chile, Izkia Siches. EFE/Arquivo

A ministra do Interior e Segurança Pública do Chile, Izkia Siches, anunciou nesta quinta-feira que vai sugerir ao presidente a prorrogação do estado de exceção no sul do país, em vigor desde outubro do ano passado, após diversos episódios de violência rural que continuam até hoje.

“Os números mostram mais uma vez que esta medida complementar é útil para prevenir atos de violência, que globalmente foram reduzidos em mais de 33%”, disse o secretário de Estado.