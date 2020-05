A ministra da Educação da Itália, Lucia Azzolina, sugeriu nesta quarta-feira que as aulas no país voltem a partir de setembro, com metade dos alunos em sala e o restante em casa, acompanhando de maneira virtual, para evitar aglomerações nas escolas e o risco de propagação do novo coronavírus.

"Não é uma decisão já tomada, é uma hipótese que está sobre a mesa", disse a integrante do governo em audiência no Parlamento.