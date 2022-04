A ministra da Família da Alemanha, Anne Spiegel, renunciou nesta segunda-feira no meio de um debate relacionado a uma viagem de férias dez dias após as inundações no estado da Renânia-Palatinado, quando era titular do Meio Ambiente daquele estado federado.

"Decidi renunciar ao meu cargo devido à pressão política. Faço isso para evitar danos à posição em que há grandes desafios pela frente", disse Spiegel em comunicado.