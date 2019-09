A ministra do Trabalho e Previdência do Reino Unido, Amber Rudd, entregou o cargo neste sábado, como resposta a expulsão de 21 deputados do Partido Conservador, que votaram a favor da lei que proíbe a saída do país da União Europeia, chamada de Brexit, sem um acordo, no dia 31 de outubro.

"Não posso ficar de um lado, enquanto conservadores bons, leais e moderados são expulsos", escreveu a agora antiga titular da pasta, em postagem no Twitter.