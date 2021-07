A ministra porta-voz do governo da Espanha, María Jesús Montero, durante uma coletiva nesta terña-feira, em Madri. EFE/Zipi

A ministra porta-voz do governo da Espanha, María Jesús Montero, destacou a importância de dar visibilidade ao repúdio social diante da violência e do ódio expressado após o assassinato do jovem gay de origem brasileira Samuel Luiz Muñiz, de 24 anos, e lamentou que alguns partidos continuem sem condenar tais atitudes.

Samuel Luiz, que trabalhava como auxiliar de enfermagem, foi espancado até a morte por cerca de dez pessoas no fim de semana em La Coruña, no noroeste da Espanha, perto de uma boate local.