A ministra das Relações Exteriores da Holanda e líder do partido progressista, Sigrid Kaag, renunciou ao cargo nesta quinta-feira após a maioria do parlamento holandês apoiar uma moção de desaprovação pelos atrasos na operação de retirada do Afeganistão.

A moção recebeu o apoio de 78 deputados - todos da oposição, além dos deputados da União Cristã, partidos da atual coalizão em exercício -, o mesmo apoio que a moção recebeu do ministro da Defesa, Ank Bijleveld, que foi também quem desaprovou sua gestão da retirada do Afeganistão, especialmente o desrespeito ao Congresso quando exigiu, na primavera (no hemisfério norte), que ela começasse com urgência a retirada dos cidadãos de Cabul.