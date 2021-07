A Procuradoria Geral da Nação da Colômbia poderá apresentar nas próximas horas ou dias um "resultado mais contundente" das investigações para identificar os autores do atentado contra o presidente colombiano, Iván Duque, junto com dois ministros e vários oficiais, no último dia 25 de junho.

Esta afirmação foi feita nesta terça-feira pelo ministro da Justiça da Colômbia, Wilson Ruiz Orejuela, durante tribuna organizada pela Agência Efe e a Casa de América, em Madri, onde participa das conferências da Associação Mundial de Juristas.