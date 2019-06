O ministro de Economia e Finanças da França, Bruno Le Maire, afirmou neste domingo que a prioridade do seu governo como acionista principal da Renault é que esta empresa "reforce sua aliança" com a japonesa Nissan, que classificou de "irreversível", dias depois do fracasso de uma operação de fusão com a Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Le Maire quis adiar, por enquanto, a possibilidade de o Estado francês modificar sua participação na Renault, atualmente de 15,1%, em entrevista coletiva dada hoje em Fukuoka, no Japão, após participar de uma reunião ministerial do G20.