O ministro de Economia e Energia da Alemanha, Robert Habeck, afirmou nesta quarta-feira que a Alemanha está prestes a alcançar a independência das importações de petróleo da Rússia, razão pela qual um embargo já seria "administrável" agora.

Antes do início da guerra na Ucrânia, a Alemanha importava 35% do petróleo da Rússia, percentagem que o governo conseguiu reduzir para 12% e que corresponde às importações realizadas através da refinaria de Schwedt, no leste do país.