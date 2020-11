O ministro do Interior da Áustria, Karl Nehammer, afirmou nesta terça-feira que as investigações não apontaram a a existência de um segundo autor da série de ataques terroristas cometidos ontem em seis locais no centro de Viena.

"Depois de ter avaliado vídeos que chegaram para nós, digo que não há indícios de um segundo agressor", indicou o integrante do governo, que ainda assim, disse não descartar totalmente a possibilidade de que haja mais de um responsável.