O secretário de Estado para Negócios e Indústria do Reino Unido, Nadhim Zahawi, admitiu nesta sexta-feira que o aplicativo habilitado pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS) para rastrear os infectados pelo novo coronavírus não estará operacional até o fim deste mês.

O sistema tem sido considerado peça chave para a ampliação do levantamento de medidas de restrição e isolamento, que visam contar o contágio da Covid-19, a doença provocada pelo patógeno.

No mês passado, o aplicativo foi submetido a testes iniciais na Ilha de Wight, no sul da Inglaterra. A implementação no restante do território, no entanto, vem sendo atrasada, embora o governo britânico siga com o processo de volta à normalidade.

Em entrevista à emissora de televisão "BBC", Zahawi afirmou que o sistema de rastreio começará a operar assim que funcionar de maneira eficaz.

Na Inglaterra e País de Gales foi feito cadastro das pessoas que deram positivo para o novo coronavírus. A ideia foi traçar os contatos recentes e pedir para que se isolassem por 14 dias, caso mesmo se não apresentassem sintomas.

O programa começou a funcionar sem o aplicativo, que servirá para alertar automaticamente as pessoas sobre uma possível infecção.

O responsável pelo sistema habilitado pelo NHS, Tony Prestedge, por sua vez, admitiu não esperar que a operação esteja totalmente pronta antes de setembro ou outubro.