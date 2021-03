O ministro da Defesa da Colômbia, Diego Molano, causou nesta quarta-feira enorme polêmica no país, ao chamar de "máquinas de guerra" as crianças recrutadas por guerrilheiros e grupos criminosos.

Molano fez tais declarações ao comentar a morte de pelo menos um menor de idade em um bombardeio militar contra dissidentes das FARC, no último dia 2, no município de Calamar, no departamento de Guaviare, uma denúncia feita pelo jornalista e ex-vereador de Bogotá Hollman Morris.