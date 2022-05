O ministro da Defensa da Colombia, Diego Molano, confirmou nesta quarta-feira o falecimento de Miguel Botache Santanilla, conhecido como Gentil Duarte e chefe de uma das principais dissidências das Farc, ocorrido na Venezuela.

"Informação da Inteligência da Colômbia revela a suposta morte do apelidado Gentil Duarte, no estado de Zulia, na Venezuela", indicou o integrante do governo, em entrevista coletiva.