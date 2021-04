O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, se reunirá com o papa Francisco na quarta-feira, no Vaticano, dentro de uma viagem oficial à Europa em busca de apoio para negociar a dívida do país com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Clube de Paris.

A audiência com o papa será realizada às 11h (horário local, 6h de Brasília), antes de um encontro com o ministro da Economia da Itália, Daniele Franco.