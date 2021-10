4 out 2021

EFE Londres 4 out 2021

O ministro da Economia do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou nesta segunda-feira que o governo não pode usar uma "varinha mágica" para resolver a crise de desabastecimento no país, embora tenha prometido fazer o possível para reduzir os efeitos à população.

Em declarações concedidas à emissora local "BBC", pouco antes de fazer discurso no congresso do Partido Conservador, que acontece até a próxima quarta-feira, Sunak explicou que não poderia fazer nada "diante da decisão de um país da Ásia de fechar um porto por surto do novo coronavírus".