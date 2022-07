O até então ministro da Educação do Reino Unido, Nadhim Zahawi, será o novo chefe da Economia, após a renúncia de Rishi Sunak, enquanto o chefe de gabinete, Steve Barclay, substituirá Sajid Javid no comando do Ministério da Saúde.

Sunak e Javid renunciaram aos respectivos cargos nesta terça-feira em desacordo com a gestão do primeiro-ministro, Boris Johnson, e foram substituídos por dois dos principais aliados do premiê no governo.