O ministro da Fazenda da Colômbia, Alberto Carrasquilla, renunciou ao cargo nesta segunda-feira, um dia após o presidente, Iván Duque, ter ordenado a retirada de um projeto de lei de reforma tributária que havia sido apresentado ao Congresso e resultou em diversos protestos nos últimos dias, inclusive com distúrbios que deixaram ao menos 19 mortos.

Carrasquilla, que estava no governo desde o primeiro dia do mandato de Duque, foi o pilar da polêmica reforma. Com o fracasso da iniciativa e a intenção do presidente de substituí-la por outra, mediante consenso político, decidiu abandonar o cargo.