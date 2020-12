O ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, anunciou nesta terça-feira o início da vacinação contra o novo coronavírus em toda a Rússia, no dia em que o país superou a marca de 2,7 milhões de casos e se aproximou das 48 mil mortes por Covid-19.

"A vacina foi fornecida a todas as regiões e a imunização começou em todas elas", disse o titular da pasta, durante uma reunião por videoconferência entre integrantes da cúpula do governo do presidente, Vladimir Putin.