O Ministro da Saúde da Colômbia, Fernando Ruiz, assinou nesta quinta-feira a resolução que permite o retorno dos treinamentos de grupo e das competições de futebol, suspensos desde 13 de março devido à pandemia da Covid-19.

"Acabo de assinar o ato administrativo que autoriza o início das fases quatro e cinco para treinamento e competição de futebol, com as assinaturas dos Ministros do Interior (Alicia Arango) e do Esporte (Ernesto Lucena) que serão emitidas hoje", disse Ruiz em uma mensagem postada em sua conta no Twitter, na qual não confirmou a data para o retorno.