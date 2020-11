O ministro da Saúde da cidade de Buenos Aires, Fernán Quirós, fez um alerta nesta sexta-feira sobre a possibilidade de um aumento do número de casos do novo coronavírus na cidade, depois das aglomerações registradas durante o velório e o sepultamento do ex-jogador argentino Diego Maradona.

"O que vimos ontem não foi bom, claro que traz um risco epidemiológico. Também é verdade, que há alguma mitigação porque aconteceu tudo em espaço aberto, mas definitivamente, é uma imagem que temos que trabalhar para evitar", disse o integrante do governo local.