O ministro da Saúde do Paquistão, Zafar Mirza, anunciou nesta segunda-feira que testou positivo para o novo coronavírus, dias após o chanceler paquistanês ter informado que havia contraído a Covid-19, juntamente com outras autoridades do país asiático.

"Testei positivo para Covid-19. Seguindo o conselho médico, isolei-me em casa e estou tomando todas as precauções. Sinto sintomas leves", disse Mirza em sua conta no Twitter, cujo título oficial é o conselheiro especial de saúde do primeiro-ministro, o que equivale a ser responsável pela pasta da Saúde.

O anúncio de Mirza ocorre depois que o ministro das Relações Exteriores, Shah Mahmood Qureshi, anunciou na última sexta-feira que havia contraído o vírus.

Os casos de Mirza e Qureshi não são uma exceção entre a classe política paquistanesa, pois desde que o Paquistão relatou o primeiro caso positivo para Covid-19 em seu território, no final de fevereiro, várias autoridades contraíram o vírus, embora todas tenham se recuperado.

O Paquistão registrou até o momento 231.703 casos e 4.762 mortes por Covid-19, segundo dados oficiais divulgados hoje.