O ministro da Saúde do Paraguai, Julio Borba, testou positivo para Covid-19, segundo informação confirmada nesta quinta-feira pela pasta, afirmando que ele está "sem sintomas e mantendo o isolamento correspondente".

A imprensa local afirmou que o positivo do ministro implicaria em isolamentos e testes dentro do Ministério e no governo entre as pessoas com quem ele teria entrado em contato.