O ministro da Saúde do Uruguai, Daniel Salinas. EFE/Arquivo

O ministro da Saúde do Uruguai, Daniel Salinas, tem aprovação popular de 76%, segundo indicou pesquisa realizada pela empresa de consultoria Cifra, que revelou um reconhecimento positivo, inclusive, entre os eleitores da oposição ao governo do presidente do país, Luis Lacalle Pou.

Na consulta, que teve os resultados veiculados nesta quarta-feira pela realizadora, Salinas foi o titular de pasta que teve a maior aprovação entre os integrantes do gabinete presidencial. O ministro da Saúde teve apenas 13% de reprovação.