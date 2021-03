O ministro da Saúde Pública do Paraguai, Julio Mazzoleni, anunciou nesta sexta-feira, após encontro com o presidente, Mario Abdo Benítez, deixará o cargo em meio a uma crise sanitária por falta de medicamentos nos hospitais públicos e com críticas à sua gestão no combate à pandemia da Covid-19.

"Combinamos em conjunto que eu deixo o cargo do Ministério da Saúde Pública para que possamos gerar a paz necessária para enfrentar este desafio", disse Mazzoleni, em declarações à televisão estatal.