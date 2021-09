O ministro da Saúde da Polônia, Adam Niedzielski, revelou nesta quinta-feira que precisou aumentar a segurança pessoal, com guarda-costas o acompanhando todo o tempo, após confirmar que recebeu ameaças de integrantes do movimento antivacinas do país.

O integrante do governo reuniu a imprensa hoje para fazer um novo apelo à população, para quem compareçam aos locais de vacinação. Além disso, Niedzielski afirmou que as redes sociais estão sendo utilizadas para a difusão de "manipulação" de informações por parte de um grupo que classificou como "realmente pequeno".