10 out 2019

EFE Jacarta 10 out 2019

O ministro da Segurança da Indonésia, Wiranto, sofreu um atentado nesta quinta-feira, no oeste da ilha de Java, executado por um homem que o feriu com uma faca, assim como um agente que trabalhava na escolta do político.

Wiranto, de 72 anos - que como muitos indonésios utiliza só o primeiro nome -, e o agente foram levados ao hospital público do distrito de Pandeglang, na província de Banten, segundo o porta-voz da Polícia Nacional, Dedi Prasetyo, confirmou à Agência Efe.