O ministro das Finanças da Áustria, Hartwig Löger, assumirá nesta quarta-feira a vice-chancelaria do país, cargo que ficou vago no fim de semana passado, quando o líder do ultranacionalista FPÖ, Heinz-Christian Strache, renunciou após ter sido flagrado em vídeo propenso a cometer atos de corrupção e traça passos concretos para controlar a imprensa nacional.

Löger, do conservador Partido Popular (ÖVP) do chanceler federal, Sebastian Kurz, tomará posse do novo cargo e deve se manter simultaneamente no comando do Ministério das Finanças, informaram fontes da chancelaria à agência austríaca "APA".