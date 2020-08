O ministro de Energia da Rússia, Alexandr Novak, deu positivo em teste para o novo coronavírus, durante uma viagem de trabalho pelo extremo oriente do país, segundo informou nesta terça-feira a porta-voz da pasta, Olga Golant.

"A doença se dá de forma assintomática. O ministro se sente bem, continua desempenhando as funções em regime de trabalho remoto e amanhã deve participar da reunião por videoconferência da Opep+", afirmou a representante do Ministério, de acordo com a agência de notícias estatal "Tass".