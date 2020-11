O ministro da Saúde da França, Olivier Véran garantiu nesta terça-feira que, no caso da vacina da Pfizer se mostrar eficaz contra o novo coronavírus, a expectativa é iniciar a aplicação na população no início de 2021, de maneira gratuita.

"Se forem validadas, teremos as primeiras vacinas no início do ano", explicou o integrante do governo, em entrevista à emissora local "BFMTV".